Decisão sobre César Cielo pode ser divulgada na próxima sexta-feira

XANGAI - A decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre quatro nadadores brasileiros, entre eles o campeão olímpico e mundial dos 50 metros livres, César Cielo, pode ser divulgada na próxima sexta-feira, segundo apurou a Agência Efe nesta quarta junto a diferentes fontes do Mundial de natação, em Xangai.

Em 1.º de julho, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou que quatro de seus nadadores - César Cielo, Henrique Barbosa, Nicholas Santos e Vinícius Waked - foram pegos no exame antidoping pela substância furosemida.

Os quatro nadadores explicaram que o diurético apareceu em suas análises devido à contaminação de um suplemento alimentício legal que consomem.

A federação brasileira decidiu punir os atletas com uma advertência e a perda das medalhas conquistadas por eles no Troféu Maria Lenk, disputado no Rio de Janeiro em maio.

Posteriormente, a Federação Internacional de Natação (Fina) decidiu recorrer ao CAS da decisão da confederação brasileira.

Nesta quarta-feira, Cielo, acompanhado por um advogado que também representou Barbosa, Santos e Waked, se apresentou para uma audiência perante uma delegação da CAS na Universidade de Ciências Políticas e Direito de Xangai.

Cielo, de 24 anos, espera ser liberado para competir no Mundial de Xangai e defender seus dois títulos mundiais conquistados em Roma em 2009, nos 50 e 100 metros livres. As provas de natação começarão no próximo domingo na piscina principal do Centro Esportivo Oriental de Xangai.