Hoje, apenas as bilheterias do estádio do Pacaembu vão abrir às 7 horas, Foram colocados 36 mil ingressos à disposição dos fãs, que custam entre R$ 5 e R$ 20. Até ontem foram vendidos 14.630 bilhetes. A expectativa é que o presidente da CBF, José Maria Marin, compareça ao jogo.