Decisivo no Flamengo, Mancuello 'adota' Volta Redonda: 'É minha cidade'

"Acho que é minha cidade. Vamos pedir para os dirigentes para jogar sempre aqui", brincou Mancuello, que marcou os seus dois gols com a camisa do Flamengo no Estádio Raulino Oliveira, palco da partida de quarta-feira, em entrevista ao SporTV.

Diante do Confiança, que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, Mancuello teve grande atuação. O argentino, além do gol marcado, acertou das vezes a trave e participou das principais ações ofensivas do time. Mancuello, porém, rejeitou o status de referência do Flamengo, evitou qualquer discurso eufórico e garantiu já pensar no duelo de domingo com o Vasco, em Manaus, pelas semifinais do Campeonato Carioca.

"Se falasse que faço diferença faltaria com respeito a todo o trabalho que o time vem fazendo desde que cheguei ao Rio. Mas estou muito feliz, novamente pude contribuir para a vitória do time. Agora é descansar porque no fim de semana tem um jogo muito importante", disse.