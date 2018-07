Decisões no Brasileirão e Stock Car são atrações do fim de semana

Em situação oposta, o Botafogo encara o desinteressado Santos e, se ainda quiser ter chances de se manter na Série A, precisa vencer, já que, se perder qualquer ponto nos dois últimos jogos, o tradicional clube carioca estará rebaixado. Outro que pode cair para a Série B já nessa rodada é o Bahia , que tem a dura missão de encarar o Grêmio , atual sexto colocado e ainda sonhando com o G-4.

Já Cruzeiro Atlético-MG , campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil , respectivamente, na última semana, estão com a sensação de "dever cumprido" e devem fazer "jogos de festa" contra Chapecoense Coritiba , que precisam de pontos para escapar de vez do rebaixamento.

37ª RODADA DO BRASILEIRÃO

SÁBADO

Inter X Palmeiras - 19h30

Criciúma x Sport - 19h30

Flamengo x Vitória - 21h

DOMINGO

Fluminense x Corinthians - 17h

São Paulo - Figueirense - 17h

Santos x Botafogo - 17h

Chapecoense x Cruzeiro - 17h

Atlético-PR x Goiás - 19h30

Atlético-MG x Coritiba - 19h30

Bahia x Grêmio - 19h30

FUTEBOL INTERNACIONAL

INGLATERRA

Com apenas 12 rodadas, o Campeonato Inglês já se encaminha para uma decisão, já que o Chelsea não parece dar chances para uma recuperação de seus concorrentes. Neste fim de semana, a equipe azul tenta manter a invencibilidade no duelo com o Sunderland. Atual segundo colocado, o Southampton testa as suas forças contra o Manchester City, que está apenas dois pontos atrás. Enquanto isso, o Manchester United, que vem de vitória no clássico com o Arsenal, joga dentro de casa com o Hull City.

ESPANHA

Apenas quatro pontos separam os três grandes favoritos ao título do Campeonato Espanhol e a rodada promete mais uma vez ser emocionante. Atual líder, o Real Madrid joga contra o Málaga fora de casa neste sábado. No dia seguinte, enquanto o Atlético de Madrid enfrenta o Deportivo La Coruña, o Barcelona tem a difícil missão de encarar o Valencia, atual quarto colocado, fora de casa.

ITÁLIA

Atual tricampeã italiana , a Juventus mais uma vez mostra a sua força e já lidera mais uma vez o torneio nacional. Porém, neste fim de semana, a equipe tem um clássico com o maior rival como desafio: o Torino. A Roma, segunda colocada, também tem um difícil teste pela frente, a Inter de Milão, que ainda não se encontrou na temporada. O Milan, com 18 pontos em 12 jogos, encara a Udinese, enquanto Napoli e Sampdoria, atuais terceiro e quarto colocados, se enfrentam na segunda-feira.

OUTRAS LIGAS

Já disparado na liderança do Campeonato Alemão , o Bayern de Munique quer mais uma vez provar a sua força no jogo contra o Hertha Berlim. Enquanto isso, Wolfsburg e Borussia Monchengladbach, segundo e terceiro na tabela, medem forças. Já o Borussia Dortmund tem mais uma chance de encerrar a grave crise dentro do clube, atualmente na zona de rebaixamento. O adversário neste fim de semana é o Frankfurt.

Na França, o Paris Saint-Germain continua a sua perseguição ao líder Olympique de Marselha e conta com os três pontos contra o Nice, em casa, para se aproximar ainda mais. Já o Lyon, terceiro colocado, joga longe de seus domínios contra o Saint-Etienne.

JOGOS DA TV

SÁBADO

WBA x Arsenal - 11h - FOX Sports

Hertha Berlim x Bayern de Munique - 12h30 - ESPN

Manchester United x Hull City - 13h - ESPN Brasil

Liverpool x Stoke - 13h - FOX Sports

Swansea x Crystal Palace - 13h - FOX Sports 2

Paris Saint-Germain x Nice - 14h - ESPN+

Sassuolo x Verona - 15h - FOX Sports

Sunderland x Chelsea - 15h30 - ESPN Brasil

Hoffenhein x Hannover - 15h30 - ESPN

Chievo x Lazio - 17h45 - FOX Sports

DOMINGO

Ado Den Haag x Ajax - 9h30 - ESPN

Southampton x Manchester City - 11h - FOX Sports

Bordeaux x Lille - 11h - ESPN Brasil

Milan x Udinese - 12h - FOX Sports 2

PSV x Feyenoord - 13h45 - ESPN+

Tottenham x Everton - 14h - ESPN Brasil

Sevilla x Granada - 14h - ESPN

Juventus x Torino - 15h - FOX Sports

Roma x Inter - 17h45 - FOX Sports

Valencia x Barcelona - 18h - ESPN Brasil

River Plate x Banfield - 19h10 - FOX Sports 2

Lanús x Boca Juniors - 22h30 - FOX Sports 2

Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy - 00h30 - ESPN+

VELOCIDADE

O fim de semana é de decisão na Stock Car, a maior categoria do automobilismo brasileiro. Com nada menos do que oito pilotos ainda brigando pelo título da temporada, o que não deve faltar é emoção no GP de Curitiba. Rubens Barrichello, líder, com 198 pontos, é quem está mais perto da conquista e pode chegar até em quarto lugar que garante o título. Átila Abreu e Thiago Camilo são seus principais concorrentes. A decisiva corrida acontece no domingo, 10h30 e será transmitida pela TV Globo.

Outro evento interessante do fim de semana no automobilismo é o "6 horas de São Paulo", baseado nas 24 horas de Le Mans e que, a cada ano, se torna mais tradicional. Em 2014, grandes nomes do automobilismo vão participar da prova, como Mark Webber, além do bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, que, aos 67 anos, será a grande atração do evento.

BASQUETE

A temporada da NBA continua a todo vapor e o fim de semana registra mais alguns bons jogos para o fã da bola laranja . No sábado, o Cleveland Cavaliers, que parece que finalmente embalou no ano, encara o Indiana Pacers que, apesar de sofrer com muitas lesões, continua sendo uma das melhores defesas da liga. No domingo, o instável New York Knicks conta com o apoio da torcida para encarar o forte Miami Heat. Já o Los Angeles Lakers, que segue decepcionando, encara o Toronto Raptors, uma das surpresas da temporada.

FUTEBOL AMERICANO