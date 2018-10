Dedé quer um Cruzeiro 'focado' nos últimos oito jogos do Brasileirão

A derrota para o Ceará, na quarta-feira, não foi bem digerida pelo zagueiro Dedé. O jogador acredita que o time do Cruzeiro tem a missão de disputar os oito jogos restantes do Campeonato Brasileiro com entusiasmo, apesar da conquista da Copa do Brasil e da vaga assegurada na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019.

"Temos que cumprir nossa função do jeito mais concentrado possível, como fizemos contra a Chapecoense. Deu certo, a bola entrou, fizemos o gol e as coisas fluíram. Ao contrário do Ceará, que tentamos e tentamos, mas não fizemos os gols. Eles fizeram e nosso time perdeu um pouco a concentração. Temos que tirar de lição os dois jogos", disse o jogador.

"Vamos entrar em todos os jogos para vencer. Não queremos dosar. Quem estiver bem para jogar, vai jogar. Nosso foco vai ser esse, independentemente de já ter ganhado, ter garantido uma vaga na Libertadores ou cumprido uma tarefa importante que foram os títulos no ano", disse o defensor, nesta quinta-feira.

Dedé também festejou a oportunidade de atuar ao lado do atacante Fred, sábado, diante do Paraná. "Para mim será um privilégio atuar com o Fred. Só tive esse privilégio na seleção. Pelo Cruzeiro será a primeira vez. O Fred é um cara muito experiente, jogou duas Copas. Certamente agora (depois da contusão) ele vai ser um cara com mais visão de jogo, com mais inteligência. Com 34 anos, ele tem a maturidade para saber que não vai mudar o futebol dele, vai estar sempre crescendo e brigar por muitas artilharias ainda, porque todo mundo sabe da qualidade que ele tem."

O técnico Mano Menezes deve definir nesta sexta-feira a equipe para enfrentar o Paraná, sábado, às 21h, no Mineirão. Fábio, Dedé e Fred estão confirmados. Rafinha deve ficar com a vaga de Thiago Neves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Nesta quinta-feira, Mano comandou um treino de ataque contra a defesa em campo reduzido e apenas para os jogadores que não foram titulares contra o Ceará.

Esta é a escalação provável do Cruzeiro para o próximo sábado: Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Ariel Cabral; Rafinha, Robinho e Arrascaeta; Fred. O Cruzeiro está em décimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos.