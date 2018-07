Defesa de Dunga faz história e conquista Europa

A "mágica Internazionale", como é chamada por seus torcedores, não teve nada de mágica, mas foi muito eficiente. Com disciplina tática impecável, uma defesa impenetrável e um contragolpe mortal puxado por Sneijder e Milito - escolhido o melhor em campo -, a equipe de Mourinho não deu chances aos alemães, anulando o talento solitário do holandês Robben.

O confronto entre a equipe de Louis Van Gaal, o mestre, e Mourinho, o discípulo, ocorreu como se esperava: um Bayern agressivo e com a posse de bola no campo adversário, e uma Inter defensiva, agredindo quando possível. A crônica do duelo ficou clara no começo do primeiro tempo, quando o Bayern tinha mais volume de jogo, mas sem ameaçar o gol de Julio Cesar. Pelos pés de Robben passava toda a articulação da equipe alemã. Mas, ressentindo-se da falta de Franck Ribéry, suspenso, o Bayern não conseguia transformar a posse de bola em efetividade.

E, contra uma equipe de Mourinho, o domínio territorial não quer dizer muito. Aproveitando-se das raras oportunidades, a Inter mostrou ser fatal. Aos 34 minutos, em um lance de quatro toques, Julio Cesar cobrou o tiro de meta, o "príncipe" Milito escorou para Sneijder, que dominou e devolveu para o argentino na cara do gol. Milito desviou do goleiro Butt e abriu o marcador.

Na volta para o segundo tempo, a equipe alemã retornou mais ambiciosa, tentando sufocar a Inter. Aí reapareceu a solidez tática de Mourinho e da defesa de Dunga. Ainda que pressionada, a equipe italiana teve o controle da situação e esperou pelo erro do adversário. Aos 24, ele ocorreu. Em um contra-ataque, Eto"o acionou Milito, que marcou um golaço, o 6.º em 11 jogos.

O placar de 2 a 0 deu a certeza aos italianos de que o tabu de 45 anos sem título da Copa dos Campeões cairia. Mas, antes de entoar o grito de "campeão", os mais de 20 mil torcedores de azul e negro reverenciaram aquele que consideram o grande responsável pela conquista. "Obrigado, Mourinho", ouviu-se na arquibancada do Bernabéu, completando a festa italiana, portuguesa e brasileira em Madri.