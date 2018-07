Defesa do nadador brasileiro César Cielo enxerga brechas em apelação

A pressa pode ser inimiga da perfeição, mas pode ser amiga de Cesar Cielo no processo que julga o caso de doping em que o nadador está envolvido. A necessidade de agilizar o trâmite da apelação por parte da Federação Internacional de Natação (Fina) para, teoricamente, evitar que o nadador dispute o Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos de Xangai pode, no fim, ajudá-lo.

As informações iniciais são de que na primeira leitura do pedido de apelação enviado pela entidade máxima da natação à Corte Arbitral do Esporte (CAS) aparecem algumas brechas legais, as quais poderão ser aproveitadas pela defesa do campeão olímpico e mundial. A missão de garantir que Cielo vá a Xangai estará a cargo do advogado norte-americano Howard Jacobs.

Em conversa com o Estado, Jacobs não quis revelar a estratégia que utilizará na audiência que começa na noite de terça-feira, horário de Brasília, manhã de quarta na China. Mas haverá a tentativa de provar que Cielo foi, sim, punido de acordo com as regras da Agência Mundial Antidoping (Wada) ao receber uma advertência por parte do Painel de Doping da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e ter seu resultado no Troféu Maria Lenk anulado por seu resultado positivo para o diurético furosemida.

A punição estaria obedecendo o novo regulamento, estabelecido em 2009, quando a entidade que cuida dos casos de doping internacionalmente passou a recomendar a relativização das punições, conforme as circunstâncias de cada incidente. De suspensão automática por dois anos, a entidade passou a aconselhar punições que vão de simples advertência a dois anos em casos primários, como o de Cielo. Punições maiores poderiam ser aplicadas na reincidência.

Jacobs, no entanto, não terá tarefa fácil. Entre um grupo seleto de advogados e juristas brasileiros especializados em casos de dopagem, ninguém conseguia lembrar de algum atleta no País ou do exterior que, flagrado em exame, tenha conseguido escapar da suspensão.

A exceção são as vítimas de erro do médico da federação ou de falha na "cadeia de custódia" - procedimentos que garantem a confiabilidade do resultado do exame antidoping.

No caso de Cielo, ninguém gosta de falar na palavra jurisprudência (quando um caso estabelece um padrão para futuras ocorrências semelhantes). Preferem dizer que cada situação tem sua singularidade. Mas, pelos comentários de outros nadadores divulgados pelas redes sociais, fica claro que há uma resistência à presença de Cielo na piscina em Xangai.