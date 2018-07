Defesa melhora e agradece ao restante do time

"Hoje, há maior união do grupo em termos de marcação. A gente sofria os gols e sobrava só para os zagueiros", afirma o capitão Rhodolfo, que diz ter pedido mais comprometimento de todos. "Conversamos bastante e hoje estamos mais unidos tanto defensivamente como ofensivamente. Estava faltando um pouco de vontade para ajudar a defesa,"

Com 17 gols sofridos, o Tricolor tem apenas a oitava melhor defesa do Estadual (média de 1,2 por partida). O técnico Emerson Leão se mostra otimista com a possibilidade de ter mais segurança defensiva. "Acho que o time melhorou como um tudo. Descobriu que pode ser muito bom também no aspecto coletivo e na determinação. Mudou o espírito", resumiu. / B.D.