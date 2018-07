Definição do grid tem importância de GP A sessão que definirá o grid do GP da Abu Dabi, hoje, é quase tão decisiva quanto as 55 voltas da corrida, amanhã. A previsão é de Robert Kubica, da Renault, quinto mais veloz, ontem, nos treinos livres da última etapa da temporada, a que apontará o campeão do mundo. Apesar de duas longas retas, onde no final as ultrapassagens ocorrem com frequência, Red Bull, Ferrari e McLaren deverão ter ritmo semelhante, segundo explicou. O treino c0meça às 11 horas, de Brasília, com TV Globo.