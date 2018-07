Definido calendário da final A Federação Paulista de Vôlei definiu o calendário dos jogos da final do Estadual feminino entre Vôlei Futuro e Pinheiros/Mackenzie. A primeira partida da série de melhor de três inédita na competição será na quinta-feira, 20 horas, no Ginásio do Pinheiros, em São Paulo e o segundo no sábado 19h30, no Ginásio Plácido Rocha, em Araçatuba.