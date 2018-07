Definir quem sai do time é desafio de Tite antes de 'decisão'

Foram várias as mudanças durante o minicoletivo. Primeiro, o treinador optou pela mesma equipe que iniciou a partida contra o Atlético-MG, domingo.

Alex, sua arma para Florianópolis, ficou do outro lado do campo, cobrando faltas.

Tite olhava para Danilo, Willian e Emerson. Coçava a cabeça como se estivesse nervoso por ter de "sacrificar alguém".

Primeiro, resolveu optar pela saída de Danilo. Alex ficou sendo o responsável pela armação, com dois atacantes abertos e um centralizado. Foram cerca de 15 minutos até novo teste.

Danilo voltou a ser titular, agora ao lado de Alex. Com dois meias, a tendência era de que sobraria para Willian, menos experiente do meio para a frente e, curiosamente, o único a participar de toda a atividade. Sobrou para Emerson. De quebra, Tite ainda testou o ataque com Adriano no lugar de Liedson, que sempre é poupado no fim dos treinos.