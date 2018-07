Deivid testa Manoel entre os titulates do Cruzeiro para jogo de terça

Com Dedé em recuperação de nova lesão no joelho, Deivid escalou Leo na zaga, ao lado de Bruno Rodrigo, no primeiro jogo em que não pôde contar com o titular. Agora, porém, é Manoel quem deverá ganhar uma chance no sistema defensivo do Cruzeiro.

Além disso, Deivid testou Rafael Silva no comando do ataque do Cruzeiro. Assim, o time que treinou neste sábado tem a seguinte formação: Fábio; Fabiano, Manoel, Bruno Rodrigo e Sanchez Miño; Lucas Romero, Henrique e Ariel Cabral; De Arrascaeta, Alisson e Rafael Silva.

O elenco do Cruzeiro volta a treinar neste domingo, a partir das 10 horas. O time lidera o Campeonato Mineiro com 14 pontos somados em seis jogos e está invicto no torneio estadual.