Del Bosque celebra triunfo da Espanha, mas admite queda no fim

SÃO LOURENÇO DA MATA - A seleção espanhola dominou os 90 minutos e alcançou uma merecida vitória por 2 a 1 sobre o Uruguai na estreia da Copa das Confederações, neste domingo, na Arena Pernambuco. O desempenho foi celebrado pelo técnico Vicente del Bosque, que só não gostou da queda da equipe no fim da partida, quando sofreu o gol uruguaio.

"Gostei não só pelo rendimento do primeiro tempo, mas também pelo da segunda etapa. Jogamos bem, apesar de tudo ter ficado mais feio no final", comentou. "Diminuímos o ritmo no fim da partida, mas era natural que isso acontecesse por causa da temperatura", completou.

Mais do que o desempenho, o treinador gostou do resultado, que fez com que a Espanha largasse na frente no Grupo B da competição, que conta ainda com Taiti e Nigéria. "São três pontos magníficos, que nos colocam na melhor disposição para buscarmos as semifinais", afirmou.

Outro que celebrou o resultado foi o atacante Soldado, autor do segundo gol - o primeiro foi de Pedro -, mas o jogador também apontou falhas na equipe. "Perdemos muitas oportunidades, tínhamos que ter aproveitado. Mas é importante manter a cabeça fria durante o jogo. É importante não perder a filosofia durante o jogo."