Del Bosque chama 19 para amistoso com a Bolívia e adia lista para a Copa

MADRI - O técnico Vicente Del Bosque desistiu de anunciar, neste domingo, os 23 espanhóis convocados para a Copa. Um dia depois da desgastante final entre Atlético de Madrid e Real Madrid, que garantiu ''la Décima'' da Liga dos Campeões para o time de Carlo Ancelotti, o treinador da seleção espanhola mudou de ideia e convocou apenas os 19 jogadores que vão participar do amistoso contra a Bolívia, sexta-feira, em Sevilla.

Assim, só se apresentam ao treinador, nesta segunda-feira, no CT da Real Federação Espanhola de Futebol, nos arredores de Madri, os 19 jogadores anunciados neste domingo. Da lista de 30 atletas, enviada à Fifa em meados do mês, ficam de fora Negredo e Navas, do Manchester City, Llorente, da Juventus, Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, além dos oito jogadores de Real Madrid e Atlético de Madrid que foram previamente convocados.

A grande novidade, entretanto, é a inclusão de Deulofeu, jogador formado nas categorias de base do Barcelona, grande promessa do clube, mas que, antes de ser promovido para jogar com Messi e cia, passou uma temporada empresado ao Everton, da Inglaterra.

"Temos muita confiança nele, é um homem de área, e foi muito bem no Everton. É uma solução muito boa e se tivermos alguém lesionado, seria um dos primeiros em quem pensaríamos", explicou Del Bosque. Na avaliação da imprensa espanhola, Deulofeu é uma alternativa no caso de Diego Costa e Jesus Navas não se recuperarem até o dia 2 de junho, data em que a lista dos 23 precisa ser enviada à Fifa.

Para justificar convocar apenas 19 jogadores agora, Vicente Del Bosque disse que faz assim porque não sabe o estado físico de todos até o dia 2. Só nesta data é que a seleção da Espanha que irá à Copa vai se apresentar ao treinador. Somando os 19 convocados deste domingo com os oito dos times de Madrid, chega-se a uma relação de 26 atletas, dos quais três precisarão ser cortados.

Além de Diego Costa, existe uma preocupação com o lateral-direito Juanfran, que deixou a final deste sábado machucado. Thiago Alcântara, lesionado, é corta fora do baralho. Já Navas, Negredo e Llorente, segundo Del Bosque, ainda brigam por um lugar na Copa.

Confira a lista de convocados pela Espanha:

GOLEIROS - Pepe Reina (Napoli) e David de Gea (Manchester United).

DEFENSORES - Gerard Piqué (Barcelona), Raúl Albiol (Napoli), Javier Martínez (Bayern de Munique), Jordi Alba (Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea) e Alberto Moreno (Sevilla);

MEIAS - Xavi Hernández (Barcelona), Andrés Iniesta (Barcelona), Sergio Busquets (Barcelona), Santi Cazorla (Arsenal), Ander Iturraspe (Athletic de Bilbao), Cesc Fábregas (Barcelona), Juan Mata (Manchester United) e David Silva (Manchester City);

ATACANTES - Pedro Rodríguez (Barcelona), Deulofeu (Everton) e Fernando Torres (Chelsea).