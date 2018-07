Del Bosque confirma saída da seleção da Espanha e anuncia aposentadoria Campeão mundial em 2010 e europeu em 2012, o técnico Vicente del Bosque confirmou nesta quinta-feira que está deixando o comando da seleção da Espanha. O treinador afirmou que pretende se aposentar assim que for finalizado seu contrato com a Real Federação de Futebol da Espanha - o vínculo se encerra no dia 31 de julho.