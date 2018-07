Del Bosque faz mistério e mescla titulares e reservas

RECIFE- Como fez nos treinos nos Estados Unidos, onde a Espanha se preparou antes de viajar ao Brasil, o técnico Vicente Del Bosque fez segredo nesta quinta-feira quanto à escalação da equipe espanhola para enfrentar o Uruguai, domingo, no Recife, na sua estreia na Copa das Confederações.

Nesta tarde o time espanhol treinou no CT do Náutico, também na capital pernambucana, e Vicente Del Bosque separou o elenco em dois times, sem indicar quem são os titulares e quem vai começar a competição na reserva. As principais dúvidas são entre Fabregas ou David Silva, Soldado ou David Villa.

Quando o treino começou, a chuva forte que caiu mais cedo sobre Recife já havia cessado, mas o gramado ainda estava molhado. Depois de 15 minutos da atividade, a precipitação voltou.

O treinador separou o elenco da seguinte fora: de um lado, Casillas, Azpilicueta, Albiol, Javi Martínez, Monreal, Busquets, Fabregas, Xavi, Iniesta, Pedro e Soldado, indicando que pode ser este o meio-campo/ataque titular, com Fabregas e Soldado. Do outro lado, o que seria a zaga titular e o restante do time reserva: Valdés, Arbeloa, Piqué, Sergio Ramos, Alba; Cazorla, Navas, David Silva, David Villa, Torres e Mata.