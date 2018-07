Del Bosque testa mudança em treino espanhol em Fortaleza

FORTALEZA - A Espanha fez seu primeiro treino em Fortaleza e Vicente del Bosque já deixou claro que promoverá o retorno dos seus titulares contra a Nigéria após poupá-los na goleada de 10 a 0 sobre o Taiti.

O treinador fez uma atividade com bola no complexo esportivo da Universidade de Fortaleza e promoveu a entrada de Jesus Navas no lugar de Sergio Ramos. Desta forma, Busquets foi deslocado para a zaga e Fàbregas, que vinha jogando mais avançado ao lado de Pedro e Soldado, vai para o meio.

O possível time titular terá Casillas; Arbeloa, Piqué, Busquets e Alba; Xavi, Iniesta, Fàbregas, Navas; Pedro e Soldado. Navas pode ganhar a chance porque foi o único reserva que não iniciou a partida contra o Taiti no Maracanã, mas o treinador deve fazer novos testes nesta sexta no treino de reconhecimento do gramado do Castelão.

A delegação deixou mais cedo o hotel por receio dos protestos que acontecem pelo País e chegou ao local de treinamento por volta de 18h45, 15 minutos antes do previsto. Após alguns exercícios físicos e alongamentos, Del Bosque separou os titulares e fez um treino de toque de bola e saída em velocidade.

Ao contrário do que aconteceu na chegada à Fortaleza, os jogadores pararam para tirar fotos com os fãs e até alguns jornalistas locais arriscaram cliques ao lado de Villa, Piqué, Xavi e Iniesta. Del Bosque também parou para conversar com os fãs e ouviu palavras de carinho dos torcedores.