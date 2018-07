Del Bosque vê Espanha em 'boa forma' para brilhar

O comandante festejou o fato de que os atuais campeões mundiais iniciarão o torneio sem jogadores lesionados e encarou com naturalidade as dificuldades enfrentadas pela equipe no duelo diante dos irlandeses. "Nós mostramos um bom nível de concentração e tivemos mais a bola, mas faltou o último passe. Fizemos um bom trabalho nos contra-ataques, então estou saindo daqui satisfeito. Tivemos um bom desempenho, fomos superiores e deveríamos ter vencido por mais gols", analisou.

Antes de bater a Irlanda, a Espanha decepcionou ao vencer o modesto Haiti por apenas 2 a 1, no último sábado, também nos Estados Unidos. Del Bosque, porém, vê a sua seleção chegando ao ponto ideal para brilhar no Brasil.

"Fisicamente nós estamos melhores - e, de fato, melhores agora do que quando viemos para cá (Estados Unidos). Nós iremos ao Brasil em boa forma. Há uma boa atmosfera na seleção e os jogadores estão relaxados depois de uma temporada intensa como esta", disse o treinador, para depois enfatizar: "Estamos confiantes, mas temos de prestar atenção em todos nossos adversários na Copa das Confederações, porque ele todo têm bons times".

A Espanha integra o Grupo B da Copa das Confederações e fará a sua estreia neste domingo, contra o Uruguai, em Recife. Em seguida, o país pegará o Haiti, no dia 20, no Rio, antes de fechar a sua participação na primeira fase da competição diante da Nigéria, no dia 23, em Fortaleza.