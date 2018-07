Del Nero deve ocupar lugar de Teixeira

A entidade pode anunciar hoje a decisão. Quando comunicou a renúncia de Teixeira ao Comitê Executivo, a Fifa pediu uma indicação imediata. A definição por Del Nero dependia apenas de encontro do dirigente com os principais líderes sul-americanos, o que ocorreu na semana passada. Marin e o presidente da FPF estiveram com o presidente da Conmebol, Nicolás Leoz, em Assunção, no Paraguai. Eles foram também a Buenos Aires, onde se reuniram com o mandatário da Associação de Futebol Argentino, Julio Grondona, um dos mais fortes dirigentes junto à Conmebol e à Fifa. Del Nero já teria sido escolhido como substituto de Teixeira nas duas entidades.

Na semana que vem, em Zurique, o Comitê Executivo se reúne. Na agenda, não há menção sobre a publicação dos documentos relativos aos escândalos de corrupção envolvendo Teixeira e a Fifa no caso ISL, o que reforça a tese de que o caso será arquivado. / COLABOROU JAMIL CHADE