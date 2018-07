Del Nero não vai ao Maracanã para sorteio das chaves na Olimpíada

Além de Nunes, estão presentes ao auditório do Maracanã o técnico da seleção, Dunga, o diretor de seleções, Gilmar Rinaldi, o auxiliar técnico Andrey Lopes e assessores. O grupo chegou por volta das 9h50. A cerimônia estava marcada para iniciar às 10h, e o sorteio, às 10h30.

Investigado pelo FBI, pela CPI do Futebol do Senado e pelo Comitê de Ética da Fifa, Marco Polo Del Nero tem evitado aparecer em eventos públicos no País. Ele não tem viajado ao exterior desde o final de maio do ano passado, quando estourou o escândalo da Fifa.