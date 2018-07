Del Piero bate recorde de gols pela Juventus O veterano Alessandro Del Piero, de 35 anos, bateu o recorde de gols marcados no Campeonato Italiano com a camisa da Juventus ao fazer o de número 179 na vitória por 2 a 1 sobre o Milan. No outro jogo de ontem, a Roma venceu em casa o Lecce por 2 a 0.