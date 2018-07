Del Potro abre sua temporada com vitória sobre Kevin Anderson em Delray Beach

Sétimo cabeça de chave do ATP 250 norte-americano realizado em quadras duras e hoje 42º colocado do ranking mundial, Del Potro precisou de apenas 1h26min para derrotar o atual 75º tenista do mundo. Assim, o ex-Top 10 se credenciou para enfrentar na segunda rodada o bósnio Damir Dzumhur, 79º da ATP, que na última terça-feira abriu sua campanha na Flórida passando pelo russo Konstantin Kravchuk com parciais de 6/3 e 6/4.

Nesta partida diante de Anderson, veterano de 30 anos de idade que foi campeão em Delray Beach em 2012 e vice em 2014, Del Potro chegou a levar um susto ao sofrer uma queda logo no primeiro game que provocou um corte no seu joelho. Entretanto, ele superou o problema com autoridade ao confirmar todos os seus saques no jogo e ao aproveitar duas de seis chances de quebrar o serviço do adversário para conquistar o seu triunfo em sets diretos.

Campeão em Delray Beach em 2011, Del Potro não disputava uma partida desde quando ajudou a Argentina de forma decisiva a conquistar o histórico título da Copa Davis na final contra a Croácia, fora de casa, no final de novembro.

Naquela ocasião, Del Potro conseguiu uma vitória épica sobre Marin Cilic, atual sexto colocado do ranking mundial, e também derrotou Ivo Karlovic nos dois confrontos de simples que disputou na série melhor de cinco partidas da decisão entre os dois países.

Assim, Del Potro liderou a sua equipe rumo ao inédito título para a Argentina e fechou uma temporada de redenção em grande estilo. Depois de amargar dois anos anteriores nos quais jogou muito pouco por causa de sérias lesões no punho, ele também conquistou a medalha de prata olímpica nos Jogos do Rio, em 2016, ano em que também avançou às quartas de final do US Open e ganhou o Torneio de Estocolmo.