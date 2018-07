Del Potro avança e Stepanek despacha favorito Cilic em Stuttgart

Com a sua trajetória atrapalhada por uma série de lesões no punho nas últimas temporadas, o ex-Top 10 e atual 223º colocado do ranking mundial assim se credenciou para enfrentar na próxima fase o francês Gilles Simon, que horas mais cedo derrotou o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1, com 6/4, 4/6 e 6/2.

Antes de derrotar John Millman, Del Potro havia passado com facilidade pelo búlgaro Grigor Dimitrov, na última quarta, em sua estreia. Ele fazia então o seu primeiro duelo em uma quadra de grama desde quando disputou a edição de 2013 de Wimbledon, Grand Slam realizado em Londres no qual fez boa campanha e só foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic nas semifinais, em um equilibrado confronto de cinco sets.

Em outro duelo encerrado há pouco em Stuttgart, o checo Radek Stepanek também fez bonito ao desbancar o favoritismo do croata Marin Cilic, segundo cabeça de chave, com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5.

O Torneio de Stuttgart, que tem Roger Federer como principal favorito, serve de preparação para próxima edição de Wimbledon, que começa no dia 27.