Del Potro derrota alemão em estreia e avança à segunda rodada em Acapulco

O argentino Juan Martín del Potro começou bem a sua campanha no Torneio de Acapulco, um ATP 500 disputado em quadras duras no México. Nesta terça-feira, dia em que o espanhol Rafael Nadal anunciou a sua desistência por causa de dores na perna direita, o tenista sul-americano não teve muito trabalho para ganhar do alemão Mischa Zverev por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 1 minuto.

+ Federer e Serena ganham o prêmio Laureus de melhores atletas do ano

Na segunda rodada, que já corresponde às oitavas de final, Juan Martín del Potro terá pela frente um difícil compromisso contra o espanhol David Ferrer, tetracampeão em Acapulco, que estreou na segunda-feira batendo o russo Andrey Rublev. Em 11 duelos até agora no circuito profissional, o europeu leva vantagem de 6 vitórias a 5.

Quem também se classificou às oitavas de final foi o canadense Denis Shapovalov, que ganhou de virada do japonês Kei Nishikori, que aos poucos está voltando aos principais torneios do circuito profissional, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/1.

Com mais facilidade, o sul-coreano Hyeon Chung derrotou o norte-americano Donald Young por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1, depois de 1 hora e 26 minutos de jogo. E o francês Adrian Mannarino bateu o lituano Ricardas Berankis, vindo do qualificatório, com as parciais de 7/5 e 6/1. Seu próximo oponente na competição será o sul-africano Kevin Anderson.