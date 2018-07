Del Potro despacha Llodra e leva sua primeira taça no ano

Numa disputada final realizada ontem, o argentino Martin Del Potro derrotou o local Michael Llodra e sagrou-se campeão do ATP de Marselha. Por 2 sets a 0 (6/4; 6/4), o tenista número 10 do ranking superou o adversário e garantiu seu décimo título na carreira.

Del Potro, que na semana passada perdeu para Roger Federer na final do ATP 500 de Roterdã, quebrou o serviço do francês duas vezes e precisou de 82 minutos para selar a vitória.

Depois de superar uma série de lesões no quadril que atrapalharam bastante sua carreira, o campeão do U.S. Open de 2009 tem evoluído nas últimas disputas. "Às vezes acho que eu jogo mais inteligentemente do que há três ou quatro anos atrás", observou o argentino.

Dubai. Após dois sets acirrados, Agnieszka Radwanska bateu a alemã Julia Goerges, no sábado, na final do WTA de Dubai. Com parciais de 7/5 e 6/4, a polonesa levou o oitavo título de sua carreira e ultrapassará a australiana Samantha Stosur sendo top 5 do ranking pela primeira vez.

Nesta segunda-feira começa o ATP 500 de Dubai e o número 1 do mundo, Novak Djokovic, estreia às 12h (horário de Brasília) em busca do tetra - venceu em 2009, 2010 e 2011 -, contra o alemão Cedrik-Marcel Stebe (72.º). Por sua vez, o suíço Roger Federer, já dono de quatro títulos, estreia somente amanhã, contra o francês Michael Llodra.