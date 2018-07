Del Potro perde de Isner e cai na estreia no Torneio de Queen's

Isner registrou nada menos que 25 aces, quase metade dos 55 pontos que marcou em seus games de serviço. Del Potro chegou a ter seis chances para quebrar o saque do norte-americano, porém não teve sucesso. Jogando em bom nível, o argentino só sofreu uma quebra na partida, mas foi o suficiente para decretar sua eliminação precoce. Na segunda rodada, Isner fará um confronto de saques poderosos contra Gilles Müller, de Luxemburgo.

Os aces não foram a tônica somente no duelo entre Isner e Del Potro. Em jogo de 37 aces, o canadense Milos Raonic venceu o australiano Nick Kyrgios no desafio de saques e na disputa da partida pelo placar de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/4. Com a virada, o cabeça de chave número 3 garantiu vaga na segunda rodada. Seu próximo adversário será o checo Jiri Vesely.

Ainda pela rodada de abertura, o francês Paul-Henri Mathieu bateu o local Daniel Evans por 7/6 (10/8), 6/7 (6/8) e 6/3. Terá pela frente agora outro tenista da casa: Kyle Edmund, que superou o francês Gilles Simon por 6/4, 3/6 e 6/1.

Já pela segunda rodada, o croata Marin Cilic derrotou o sérvio Janko Tipsarevic por 6/4 e 6/2. Um dos favoritos ao título, o tenista da Croácia vai encarar o norte-americano Steve Johnson, que avançou na chave ao eliminar o francês Adrian Mannarino por 4/6, 6/3 e 6/4.

ALEMANHA - No Torneio de Halle, o austríaco Dominic Thiem e o cipriota Marcos Baghdatis encerraram a rodada desta quarta com vitória. O terceiro cabeça de chave bateu o português João Sousa por 7/5 e 6/4, enquanto Baghdatis superou o alemão Dustin Brown, mais conhecido por eliminar Rafael Nadal em Wimbledon no ano passado, por 7/5 e 7/6 (10/8).

Após vencer na estreia, Thiem enfrentará o russo Teymuraz Gabashvili na segunda rodada. Campeão em Stuttgart, o austríaco tenta emplacar sua sexta vitória consecutiva na grama. Já Baghdatis, que fez sua segunda partida no torneio, avançou às quartas de final. Seu adversário será o jovem local Alexander Zverev, uma das promessas do circuito.