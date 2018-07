Del Potro volta ao tênis após 11 meses e vence em Delray Beach

Del Potro não jogava desde março de 2015, quando perdeu para o canadense Vasek Pospisil na rodada inicial do Masters 1000 de Miami. Ele disputou apenas quatro partidas em 2015 e dez em 2014.

O argentino, de 27 anos, se submeteu, a quatro cirurgias - uma no punho direito e três no esquerdo - desde que derrotou o suíço Roger Federer na final do US Open de 2009. Diante de tais problemas, Del Potro, que já chegou a ser o quarto colocado no ranking da ATP em 2010, hoje está apenas na 1041ª posição.

Número 65 do mundo, Kudla, porém, não ofereceu muita resistência a Del Potro, que teve uma atuação consistente, o que surpreendeu, em razão da sua longa inatividade. O argentino perdeu apenas dez pontos no seu saque durante o duelo, cinco deles por ter cometido duplas-faltas. Além disso, disparou cinco aces, o último deles para aproveitar um match point e fechar a partida.

Após avançar na estreia do Torneio de Delray Beach, Del Potro terá pela frente o australiano John-Patrick Smith, nas oitavas de final. O argentino admitiu desconhecimento sobre o seu adversário, apenas o 135º colocado no ranking. "Não o conheço, passei dois anos em casa assistindo a 'Os Simpsons'", brincou.

Além da vitória de Del Potro, a rodada de terça-feira do Torneio de Delray Beach ficou marcada pela eliminação dos dois principais cabeças de chave, o sul-africano Kevin Anderson, que abandonou a sua estreia após perder o primeiro set para o norte-americano Austin Krajicek, e o australiano Bernard Tomic, batido por 7/6 e 6/1 por Rajeev Ram, também dos Estados Unidos.