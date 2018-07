Delegação brasileira já treina em Pequim para o Mundial de Atletismo

A maior parte da delegação brasileira já desembarcou em Pequim para o Mundial de Atletismo que começará no dia 22, no Estádio Ninho do Pássaro. Neste sábado chegaram os atletas do revezamento 4x400 metros masculino, que estavam em camping de treinamento em Waco, no Texas, Estados Unidos. "O camping foi muito produtivo, estamos com boas expectativas", disse Ricardo D''Angelo, coordenador da equipe e treinador-chefe da seleção em Pequim.

Os corredores e saltadores treinam em dois períodos no Chao yang Sports Center, estádio onde foi disputado o Mundial Juvenil em 2006. Os arremessadores e lançadores fazem seus exercícios em um campo no mesmo conjunto esportivo. Os maratonistas correm perto do estádio. Os marchadores treinam no parque próximo do Kun Tai Hotel, onde a delegação nacional está hospedada sob supervisão do treinador João Sena Bonfim.

Também já chegaram e estão no mesmo hotel a equipe de Trinidad e Tobago e a estrela da competição, o jamaicano Usain Bolt. "O grupo chegou no devido tempo para a aclimatação e para adaptação ao fuso horário (em Pequim são 11 horas a mais que Brasília)", explicou Antonio Carlos Gomes, superintendente de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Atletismo.

Em Pequim, a delegação brasileira tentará encerrar o jejum de pódios no Mundial de Atletismo. Desde 2011, quando Fabiana Murer conquistou o título no salto com vara que o País não obtém medalhas. A brasileira ainda é a principal esperança de vitória. Terceira no ranking Mundial, ela vem de uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Thiago Braz também pode conquistar um bom resultado já que está entre os melhores atletas do salto com vara nesta temporada.