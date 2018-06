Delegação do Brasil terá nove atletas nos Jogos Olímpicos de Inverno

O Brasil será representado nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang-2018, na Coreia do Sul, por uma delegação formada por nove atletas e mais um reserva. Em relação à última edição do evento, disputada em Sochi-2014, o Time Brasil encolheu. Na ocasião, o País teve 13 atletas na disputa.

+ Presidente do COI exalta acordo que levará 22 norte-coreanos para Olimpíada

A delegação brasileira será formada por Isadora Williams (patinação artística), Edson Bindilatti, Odirlei Pessoni, Rafael Souza, Edson Martins e o reserva Erick Vianna (bobsled), Michel Macedo (esqui alpino), Jaqueline Mourão e Victor Santos (esqui cross-country) e Isabel Clark (snowboard).

"Estamos muito contentes com a dedicação dos atletas e suas respectivas comissões técnicas multidisciplinares da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) e da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), que culminou com a classificação de nove atletas de cinco modalidades esportivas", disse Stefano Arnhold, presidente da CBDN e chefe da missão brasileira em Pyeongchang-2018.

"Tivemos a inédita classificação do trenó masculino de dois no bobsled e teremos uma delegação que combina a experiência de atletas consagradas como a Isabel Clark, que vai para sua quarta disputa olímpica, e Jaqueline Mourão, indo para sua sexta disputa, com a juventude de novatos como o Michel Macedo e o Victor Santos. Na patinação artística, Isadora Williams chega a sua segunda edição olímpica, enquanto Edson Bindilatti, piloto do bobsled, vai para sua quarta participação, tendo feito parte da equipe desde de Salt Lake City 2002", complementou Arnhold.

A delegação brasileira utilizará as duas Vilas Olímpicas dos Jogos: Gangneung, na costa, e Pyeongchang, na montanha. A 23.ª edição de Jogos Olímpicos de Inverno será realizada de 9 a 25 de fevereiro.