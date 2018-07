Delegação do Brasil terá prédio exclusivo na Vila do Pan

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta quinta-feira que a delegação do Brasil terá um prédio exclusivo para se hospedar na Vila dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, marcados para acontecer em outubro do ano que vem, no México. O acordo foi firmado durante a visita de inspeção na sede do evento.

"Isso é fundamental para a nossa logística e para manter os atletas concentrados na competição", afirmou Bernard Rajzman, que ocupará o cargo de chefe da delegação brasileira no Pan de Guadalajara, ao comentar sobre a utilização de um prédio exclusivo na Vila, sem necessidade de dividir com outros países.

Durante a inspeção de três dias, encerrada nesta quinta-feira, os representantes do COB visitaram as obras da Vila do Pan, que serão concluídas apenas em julho, e também estiveram em algumas instalações esportivas, como o Estádio Omni Life, do Chivas, que será palco das cerimônias de abertura e encerramento.

"O Comitê Organizador está fazendo um excelente trabalho e, com certeza, teremos uma grande edição do Pan. As instalações são muito boas e, pelas respostas que tivemos e pelo que observamos, o nível de serviços oferecidos será de acordo com a importância do Pan. Saímos daqui muito satisfeitos", disse Bernard.