Delegacia do futebol, pede promotor O promotor Thales Cezar de Oliveira, coordenador do PAI (Plano de Atuação Integrada) do futebol, identificou a necessidade de mudança do organograma da Polícia Civil para combater os crimes praticados por membros de torcidas organizadas. "No início do ano passado sugeri à Secretaria de Segurança Pública a criação da Delegacia Especial de Eventos Futebolísticos. Hoje esses crimes ficam a cargo da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que se incumbe também de crimes de racismo e homofobia. Com a criação da Delegacia Especial, teríamos autonomia e pessoal com alto grau de especialização".