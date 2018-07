Delírios e visões

Enfim, homenagens no Brasil são em geral sinônimos de más noticias. E de fato, ouço, de quando em quando, comentários sobre Pedro Rocha nada agradáveis. Numa recente Libertadores, a tentativa de entrevistá-lo para falar de Santos x Peñarol fracassou devido às suas condições de saúde.

Eu prefiro não saber. Não quero saber. Prefiro acreditar que está muito bem, caminhando todas "las tardecitas", em longos passeios pelas ruas da doce cidade de Montevidéu. Prefiro imaginá-lo tranquilamente gozando da paz daquelas ruas serenas, silenciosas, crepusculares e, no entanto, tão amigáveis. É provável que isso sejam apenas visões agradáveis, que nada têm a ver com o estado do ex-jogador. Mas sua presença para mim se apresenta por esses espasmos, por fragmentos.

Lembro quando chegou ao São Paulo, já consagrado tanto no Peñarol quanto na Celeste. Tinha informações que era um grande articulador do jogo e por isso me perguntava o que fazer com ele, já que o São Paulo tinha o grande Gerson para essa função. É que eu não sabia que ele jogava em qualquer lugar. Conhecia tudo do jogo, do meio-campo pra frente. Driblava, cobrava faltas, cabeceava, entrava com bola dominada e, principalmente, não errava um passe. Desmentia todos os lugares comuns que cercam os jogadores uruguaios, como a truculência e a garra.

Rocha era pura técnica, que esbanjou por anos com a camisa do São Paulo. Quando parou, tentou a carreira de treinador. Esteve por aí uns tempos, sempre de modo incerto, sem nunca se firmar, exatamente como outros grandes craques como Falcão, Cerezo, Zico. Porque para o grande craque jogar futebol talvez seja algo muito simples. Só que o muito simples deles é impossível para o resto dos mortais. Daí um descompasso permanente entre eles e seus comandados.

De qualquer maneira, Rocha foi saindo de meu horizonte paulatinamente, de time para time, até que desapareceu. Agora só sei dele notícias vagamente inquietantes e desagradáveis. O gesto do São Paulo ao homenageá-lo foi bonito, trazendo seu nome para as torcidas de hoje. Mas eu gostaria de mais. Nos meus delírios sonho com um patrocinador excêntrico que resolvesse, em vez de patrocinar o jogador novo, o vigoroso atleta admirável, patrocinar o velho, o alquebrado, o frágil ser humano que, como todos nós, os grandes e inesquecíveis craques acabam por se tornar.