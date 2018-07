Demare vence etapa da Volta da França no sprint final e Thomas mantém liderança

Com um sprint na reta final, o francês Arnaud Demare venceu nesta quinta-feira a 18ª etapa da Volta da França. Ele completou a prova praticamente empatado com o compatriota, Christophe Laporte, que ficou em segundo lugar. O norueguês Alexander Kristoff completou o pódio.

Depois de duas etapas marcadas por subidas, os ciclistas tiveram uma prova em terreno plano, nos 171 quilômetros entre as cidades de Trie-Sur-Baise e Pau. O britânico Geraint Thomas terminou em 31º lugar e se manteve com a camiseta amarela, entregue a quem tem menos tempo no somatório geral da competição.

Thomas, no entanto, viu sua vantagem diminuir em relação ao holandês Tom Dumoulin, que agora está apenas 1min59 atrás. O britânico Chris Froome aparece na terceira colocação no geral a 2min31 do líder.

Nesta sexta-feira, os ciclistas enfrentarão a última etapa montanhosa, em um percurso de 200 quilômetros entre as cidades de Lourdes e Laruns. No sábado, haverá a prova contrarrelógio, na qual os ciclistas percorrem um circuito individualmente e vence aquele que faz o menor tempo. E no domingo a Volta da França termina em uma etapa plana de Houilles a Paris.

"Consegui me manter na frente por um dia a mais. Amanhã (sexta-feira) vão nos atacar durante toda a etapa. Tanto nas subidas quanto nas descidas. Será muito difícil. Até o momento temos a competição controlada. Espero que continue assim", afirmou Thomas.

A etapa desta quinta-feira foi marcada pelo equilíbrio. O destaque no início foi a queda do colombiano Nairo Quintana, que havia vencido a prova do dia anterior. Até os metros finais, os favoritos estavam lado a lado em velocidade média de 70km/h.

No fim, Demare, de 26 anos, deixou os rivais para trás. Laporte tentou se aproximar nos últimos metros, mas a linha de chegada apareceu antes que conseguisse a ultrapassagem. Foi a segunda vitória de Demare em uma etapa da Volta da França. Ele já havia subido no degrau mais alto do pódio em 2017.