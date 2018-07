Demian Maia aposta em treino de força e potência para vencer no UFC 170

SÃO PAULO - Na reta final de sua preparação para o UFC 170, que acontece neste sábado, em Las Vegas, Estados Unidos, Demian Maia recebeu o Estado na academia onde complementa os seus trabalhos de força e potência. No Núcleo de Alto Rendimento, o lutador faz um trabalho específico, que tem como objetivo aumentar a força e o impacto de seus golpes para superar o norte-americano Rory MacDonald.

Diferente de muitos atletas, que optam por treinos nos Estados Unidos, o brasileiro valoriza a proximidade de sua família e amigos neste momento e fala sobre as diferenças entre lutar nos médios (até 84kg) e nos meio-médios (77kg), sua preparação e as expectativas em relação ao seu futuro no Ultimate. Prejudicado pela arbitragem em sua última luta, Demian também propôs um novo sistema de avaliação, com a divulgação das notas round por round.

Quais são as maiores diferenças em lutar nos médios e nos meio-médios?

DEMIAN MAIA - São algumas, a principal é que o Eduardo Alonso, meu manager, virou também meu headcoach e toma conta do meu treino todo, desde a época que eu baixei de peso ele ficou responsável por essa parte. A preparação física também, eu acabei vindo treinar no NAR e desde então, sempre faço toda a finalização da minha preparação com o pessoal daqui, e com meu preparador que é o Jaílton Melo. O objetivo também é resgatar um pouco a luta de chão, o jiu-jítsu brasileiro.

Você acha que nos meio-médios consegue aplicar melhor o seu jiu-jítsu?

DEMIAN MAIA - Na verdade não. Para estar nos médios era muito mais uma coisa que eu precisava, de boxe, de luta em pé, que eu não tinha, então naturalmente, na hora da luta você vai fazer o que você treina, só que não adianta querer estimular uma coisa e fazer outra. Geralmente, o que você estimula você faz no octógono.

Que diferença você percebe em sua preparação aqui?

DEMIAN MAIA - Eu gosto daqui por diversos motivos. Primeiro por conta do ambiente, só de atletas de alto rendimento, não é uma academia aberta, então a concentração é maior, você está mais focado em melhorar e o grupo de especialistas daqui, Irineu Loturco, Saulo dos Santos e Ronaldo Cardoso e aqui eles conseguem a partir dos instrumentos e da tecnologia medir meu desempenho treino a treino, então estou sempre acompanhando de perto aquilo que venho fazendo, não só intuitivamente mas objetivamente. E também pelo fato de estar perto de minha família e das pessoas que gosto. Até poderia treinar no exterior, mas em São Paulo me sinto melhor.

Você sente diferença?

DEMIAN MAIA - Sim, muita. Eu consigo ser mais veloz em algumas posições que antes eu era mais lento. Acho que o principal são as transições. Quem souber executá-las com mais eficiência com certeza terá êxito. Hoje o nível é muito equilibrado, os que lutavam no chão aprenderam a lutar em pé, e vice-versa. O diferencial será mesmo quem for mais eficiente nas transições.

Sem Georges St-Piere, ex-dententor do cinturão dos meio-médios, quem você vê em condições de se tornar o campeão da categoria?

DEMIAN MAIA - Johny Hendricks, Robbie Lawler, tem eu, Rory MacDonald (próxima Luta), Carlos Condit, Matt Brown, Jake Alemberger. É uma categoria com vários atletas em condições de vencer.

Você se sente mais confortável lutando nos meio-médios?

DEMIAN MAIA - Sim, muito mais. A estrutura da categoria dos médios é muito maior que a minha.

Você pensa em lutar profissionalmente neste nível por mais quanto tempo?

DEMIAN MAIA - Como atleta, a cada dia eu me sinto melhor. Porque eu tenho melhores profissionais ao meu redor, tenho mais conhecimento, mas dizem que a partir de um momento começam aparecer as lesões, então vamos ver. Eu graças a Deus nunca tive.

Em sua última luta, assim como na do St Pierre contra Johny Hendricks, a arbitragem foi muito contestada, o que você acha que poderia ser feito para melhorar?

DEMIAN MAIA - Acho que tem que ser visto com mais seriedade, porque mudam muito as coisas. O erro provoca alterações muito grandes, eu acho que devem haver cada vez mais juízes laterais muito bem preparados e eu acho que poderiam mostrar round a round quem está ganhando, em qualquer esporte é assim, você sabe quem está ganhando e quem está perdendo durante o jogo. É muito complicado você não saber quem está ganhando quem está perdendo, e você sabe se o árbitro errou, ou não. Acho que fica mais justo, sabendo se você está ganhando ou perdendo.

O que você espera do Rory?

DEMIAN MAIA - É um adversário duro, bem preparado e versátil. Eu estou me preparando para chegar lá e ganhar, meu objetivo é lutar pelo cinturão, então estou focado e vou com o que tenho de melhor.