Demitido, Adriano exige R$ 4 milhões

A primeira reunião para rescisão contratual do atacante Adriano, demitido por justa causa, foi marcada por uma série de divergências entre os representantes do atleta e do Corinthians. Houve uma diferença brutal entre o que o jogador exigia e a proposta do cube. O advogado do atacante, para justificar a alta pedida, chegou a alegar que o clube estava denegrindo a imagem do Imperador, deixando-o encostado.

O ponto de discórdia: a multa rescisória de R$ 3 milhões. Representantes do jogador alegavam que, se o clube queria mesmo demiti-lo por justa causa, como fez, que a multa fosse paga integralmente. Além disso, exigiam o restante referente aos salários e encargos trabalhistas. Total da fatura para o Corinthians: R$ 4 milhões, somando a multa, mais salários, encargos e direitos de imagem. O valor deixou os cartolas irritados.

A proposta inicial do Corinthians não chegava nem perto disso. Primeiro, nem sequer cogitavam o pagamento da multa. Somando os salários e direitos de imagem, o clube acenava com um valor de R$ 900 mil. Só isso. Representantes do atacante e do clube então marcaram outra reunião que deve ocorrer até segunda-feira. Se não sair um acordo, o caso pode ir parar na Justiça.

O Corinthians agiu rápido e, para se resguardar juridicamente, formalizou a demissão do atleta por justa causa na tarde de quinta-feira e depositou na conta do jogador R$ 90 mil, referentes aos salários e encargos trabalhistas, como revelou o estadão.com.br. O jogador pode recorrer da demissão por justa causa.

O Corinthians considerou a data de demissão de Adriano como 12 de março, dia do anúncio da dispensa do atleta pelo site oficial do clube. O depósito de R$ 90 mil foi feito na quinta-feira à tarde, dia 22, porque era o prazo limite para pagamentos de rescisões trabalhistas.

Dirigentes corintianos tomaram essa providência mesmo sabendo que é difícil que a Justiça do Trabalho dê ganho de causa ao clube. O advogado do atacante foi notificado na quinta-feira. Ao longo de sua passagem pelo Corinthians, Adriano faltou a diversas sessões de fisioterapia e a treinos e foi notificado formalmente. Isso deu base à demissão.

Império no Flamengo. No início da noite de ontem, Adriano divulgou uma nota oficial garantindo que não havia sido demitido por justa causa. Prometeu ainda que vai se pronunciar sobre o caso em breve e nesta segunda-feira começa a treinar no Flamengo. Dirigentes do Corinthians não acreditam que ele consiga embolsar R$ 4 milhões. Com sorte, será a metade desse valor.