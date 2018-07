Demitido divide tropeços com a diretoria

Foi o próprio treinador quem anunciou a demissão. "Acabei de conversar com o Juvenal e não sou mais o técnico do São Paulo. Não levou nem um minuto a nossa conversa. Ele me chamou na sala, me disse que eu não era mais o técnico e eu o agradeci. Sem problemas."

Leão, no entanto, defendeu seu trabalho. Ele o avalia como "bom", já que foi o técnico que mais tempo ficou no cargo desde a saída de Ricardo Gomes.

"Eu vim para ficar dois meses e fiquei oito. Acho que a performance foi boa."

Apesar de dizer que sai sem mágoas do clube e que, se encontrar o Juvenal, vai cumprimentá-lo sem problemas, Leão espetou seus ex-patrões.

Segundo ele, o próximo treinador do São Paulo encontrará "algumas coisas" quando chegar e que ele não pôde indicar nenhum jogador para o elenco. "É muito bom trabalhar aqui, mas também é muito difícil."

Juvenal Juvêncio confirmou que todas as contratações que o São Paulo fez foram de exclusiva escolha da diretoria. "Fizemos ótimas contratações. De todos que contratamos, acho que apenas uns dois não seriam contratados pelos senhores", disse o presidente, que também aproveitou para colocar na conta de Leão os fracassos do time no ano.

"No ano passado, o problema era time, não era técnico. Reformulamos o elenco todo. Agora, o problema não é mais o time, é o técnico."

"Tivemos divergências com a diretoria, mas em nenhum momento o São Paulo deixou de cumprir com as obrigações e nem deixou as coisas escondidas. Eu era treinador de campo, nada mais que isso", falou Leão.