Demoliner cai na estreia de duplas em Mallorca e foca preparação para Wimbledon

Único tenista brasileiro na chave de duplas do ATP 250 de Mallorca, disputado em quadras de grama na Espanha, o gaúcho Marcelo Demoliner fez a sua estreia nesta segunda-feira. Junto com o mexicano Santiago Gonzalez, seu parceiro habitual na temporada, perdeu na estreia para a parceira formada pelo francês Adrian Mannarino e pelo mexicano Miguel Angel Reyes-Varela por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 10 a 2 no match tie-break.

Assim, Demoliner e Gonzalez chegam à segunda derrota seguida em estreias. Na semana passada, eles deram adeus ao ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, também no primeiro jogo. Agora eles se preparam para a disputa de Wimbledon, Grand Slam em Londres, que começará na próxima segunda-feira.

Por causa da chuva intermitente na capital da Inglaterra, não deu para começar o qualifying de Wimbledon nesta segunda-feira. Todas as partidas marcadas para este primeiro dia de competições foram adiadas e a rodada toda cancelada.

Os jogos iriam começar às 7 horas (de Brasília), mas foram sendo adiados até enfim a rodada toda ser cancelada. Três seriam os brasileiros em quadra nesta segunda-feira. O primeiro deles o paulista Felipe Meligeni, que enfrentaria o argentino Francisco Cerundolo, abrindo a programação da quadra 9.

Além de Meligeni, o paranaense Thiago Wild mediria forças com o veterano alemão Tobias Kamke, de 35 anos, na segunda partida da quadra 14, mais ou menos no mesmo horário que o mineiro João Menezes deveria encarar o convidado local Jack Pinnington Jones.