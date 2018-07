Demoliner perde na final e fica com o vice nas duplas em Bastad O sonho do brasileiro Marcelo Demoliner de conquistar seu primeiro título no circuito da ATP terminou neste domingo. O tenista e o australiano Marcus Daniell foram facilmente derrotados na final da chave de duplas do Torneio de Bastad pelos espanhóis Marcel Granollers e David Marrero por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e tiveram que se contentar com o vice.