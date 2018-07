Denilson admite sair em julho e quer adeus com título

Formado no Morumbi, Denilson reconhece que não teve o retorno que sonhava em seis meses no São Paulo. Ontem, o volante de 23 anos avisou que não pensa em seguir no clube após o fim do empréstimo, em julho, mas quer se despedir com pelo menos um título.

"Meu contrato vai até 21 de julho e meu foco é justamente esta pré-temporada, para a disputa do Paulista e da Copa do Brasil", diz o jogador, que deixou o clube em 2005 para defender o Arsenal, da Inglaterra. "Não quero sair daqui sem ganhar título."

Em julho do ano passado, o São Paulo desembolsou € 400 mil (cerca de R$ 900 mil) e venceu a disputa com o Fluminense para contar com Denilson. Logo de cara, enfrentou críticas pelo excesso de cartões, com direito a três expulsões em dois meses.

Mais adaptado, ele garante ter evoluído no fim do ano passado. "É continuar o que fiz nas quatro partidas finais, em que só tomei um cartão e pude ajudar. Mas não posso só me preocupar com os cartões." Com a chegada de Fabrício, prevê maior concorrência no meio-campo. "Vai ser uma briga muito boa neste setor."

Carlinhos Paraíba sai. Mesmo tendo sido titular com todos os técnicos do São Paulo em 2011, Carlinhos Paraíba foi oferecido como moeda de troca em várias negociações da diretoria para esta temporada.

Ontem, o clube anunciou o empréstimo do volante para o Omiya Ardija, do Japão, por um ano. O time do Morumbi, que renovou o contrato do jogador até o fim de 2013, vai receber US$ 500 mil (quase R$ 900 mil) para cedê-lo aos japoneses.