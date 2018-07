Denilson enfim se firma e luta para ficar no Morumbi

SÃO PAULO - Depois de um começo vacilante, Denilson surge como principal opção para o São Paulo manter a força no meio-campo, ante o excesso de lesões de jogadores do setor. Na semana que vem, o volante se reúne com o Arsenal para tratar de uma possível renovação de seu empréstimo, que vai até junho.

Segundo Denilson, sua prioridade é seguir no Morumbi, e o Tricolor já manifestou interesse em mantê-lo. "Tive uma conversa muito boa com o João Paulo (vice de futebol) e disse que, antes de qualquer coisa, tenho de conversar com o Arsenal. Na próxima semana um diretor vem para o Brasil e terá uma conversa comigo e com meu pai para deixar tudo acertado", diz.

Revelado no Tricolor, Denilson foi para o futebol inglês no início de 2006 e retornou ao Morumbi no segundo semestre no ano passado. Com dificuldades para adaptação, o volante foi expulso em três partidas e acabou indo para a reserva. Neste ano, garante, as coisas melhoraram depois que mudou seu estilo e adotou um comportamento menos agressivo na marcação. "É errando que se aprende. Tive muitas dificuldades no começo com as expulsões, mas acabei chegando mais leve nos jogos seguintes. Procurei não entrar tão forte como entro normalmente para evitar novos cartões."

Ao lado de Casemiro, tem feito uma forte dupla no meio. "Tivemos entrosamento com a sequência de jogos. Como primeiro volante, dou mais liberdade para o Casemiro fazer lançamentos e deixar os atacantes em condições de marcar", diz Denilson.

Ontem, o meia Jadson (mialgia na coxa direita) e o zagueiro Paulo Miranda (lombalgia) não treinaram. Já o volante Fabrício participou normalmente.