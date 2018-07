Dentinho exibe as ''novas tatuagens'' da guerra uruguaia Dentinho não condenou as atitudes dos Meninos da Vila no clássico com o Corinthians, pelo Paulista - Neymar chegou a dar um chapéu em Chicão com a bola parada. Na época, o corintiano disse que também gosta de passar o pé por cima da bola, de driblar, e que tudo faz parte da arte do futebol. Ontem, sorridente, o atacante mostrou, no Parque São Jorge, as marcas da violência dos zagueiros do Racing, que o perseguiram em Montevidéu por causa de seus dribles. São três cicatrizes na barriga.