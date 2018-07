Dentinho 'fisga peixe' e ganha aposta

Dentinho costuma se dar bem em clássicos contra o Santos. Já havia feito dois gols e comemorado um título diante do rival e ontem, sem Ronaldo, era a grande aposta de Mano Menezes para vingança diante do rival. Desta vez o jogador não marcou gols, mas saiu de campo como o centro das atenções. Por indicação sua, o volante Ralf comemorou o terceiro gol do time a seu lado, "fisgando um peixe", alusão ao apelido do adversário.

"O Santos é uma excelente equipe, mas o mais importante é que o Neymar vai ter de me pagar um jantar", dizia, feliz da vida, o moleque corintiano. Os atacantes fizeram uma aposta, via celular, para o clássico de ontem, no qual o corintiano levou a melhor. Apesar da comemoração provocativa, Dentinho mostrou que a rivalidade é apenas dentro de campo e a fez para alegrar os corintianos.

Após abraçar Jorge Henrique e pular na festa no banco de reservas ? foi substituído aos 46 minutos da etapa decisiva ?, ele se dirigiu a Neymar. Ambos trocaram de camisas, se abraçaram e saíram conversando amistosamente, como deve ser no futebol. "A rivalidade é dentro de campo, fora é amizade, um parceiro do outro", disse o corintiano.

Ralf, que entrou na onda do atacante, ficou constrangido ao comentar a comemoração. "Não tenho nada contra a equipe do Santos e, para mim, não existe isso de adversário entalado na garganta. O Dentinho chamou a gente para fazer e fomos, mas sempre manteremos o respeito por eles, que têm uma grande equipe", observou o volante.

Depois de uma bela apresentação, com gol e tudo, ele ainda mantinha a humildade e falava em crescer. "Não digo que foi o meu melhor jogo, mas estamos surpreendendo e crescendo a cada partida. Vou crescer muito com o time ainda."

O espírito de amizade parece ter mesmo prevalecido no clássico. Chicão, apesar de algumas entradas mais firmes no provocativo Neymar ? "zagueiro não pode dar moleza" ?, saiu de campo feliz por sua boa atuação e demonstrando carinho aos santistas Madson e André, que levou sua camisa. "Eles têm uma equipe de qualidade, não podíamos dar espaço. Às vezes tentam enganar o árbitro, mas a gente respeita."

Liderança até a Copa? O Corinthians pode garantir, quinta-feira, diante do Internacional, a liderança isolada até a pausa para a Copa do Mundo, caso vença. Essa é a meta do clube, para aproveitar o intervalo de 30 dias do Mundial e aprimorar o elenco, no entrosamento e na parte física. Mas a tarefa não é das mais fáceis.

O time gaúcho vem de goleada sobre o Atlético-PR, ontem, por 4 a 1, e no ano passado ganhou do Corinthians, no local, com gol de Nilmar, o mais bonito da competição daquele ano ao enfileirar cinco marcadores. "Durante a semana, até quarta-feira, vão falar muito dessa vitória do Corinthians. Mas quinta-feira será outra pedreira, mais difícil do que hoje (ontem)", enfatizou o lateral Roberto Carlos.

Ele aprovou a entrada de Bruno César no time. Afinal, ganhou um novo companheiro para armar as jogadas pela esquerda. "Uma parceria boa, né? O importante é que jogamos bem, não entramos em provocação."