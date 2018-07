Dentinho ou Willian, a dúvida de Tite no Corinthians

SÃO PAULO - Tite terá uma semana para definir a única vaga no time do Corinthians que está em aberto para o segundo jogo da final contra o Santos. O técnico, porém, está pressionado. Dentinho, que vem sendo questionado até mesmo pela torcida, e Willian mais uma vez vão disputar posição no ataque ao lado de Liedson.

O cenário, após o empate sem gols no Pacaembu, pende mais para a Willian. Depois da partida, o atacante deixou claro que não quer ser "jogador de segundo tempo". A substituição de Willian por Dentinho, que saiu sob vaiais, aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo.

Nesta segunda, o ameaçado atacante usou o twitter para falar sobre seu momento ruim. "Respeito todas as opiniões sobre futebol e sei que vou conseguir superar os obstáculos", escreveu Dentinho. "Quero agradecer as mensagens de apoio, e também as críticas, que fazem parte."

Tite defendeu Dentinho após o empate. Disse que ele foi bem marcado, mas que está procurando melhorar seu desempenho em campo. Mas não falou sobre o que pretende fazer para o jogo na Vila Belmiro. "Mesmo se soubesse, não falaria."

O técnico está sendo pressionado pela diretoria e também pela torcida - ele foi chamado de burro domingo - para que faça mudanças. Internamente, Tite se defende das críticas, dizendo não ser tão claro que Willian é melhor opção que Dentinho.

Como nenhum deles foi bem no jogo, não está descartada uma alteração mais profunda para a final do Estadual: nem Dentinho nem Willian seriam escalados. Tite adiantaria Jorge Henrique, que vem jogando como meia a contragosto, e colocaria o peruano Ramirez no meio de campo, reforçando o setor.

Essas possibilidades devem ser testadas durante semana pelo treinador, criticado também por ter tirado Bruno César no segundo tempo do jogo de domingo e apostado em Morais. O time volta a treinar nesta terça. Tite não tem desfalques para a final. O lateral-direito Alessandro, que estava suspenso, volta ao time na decisão.

Ingressos. O Corinthians vai receber 700 ingressos para a partida de domingo na Vila Belmiro e deve repassá-los às torcidas organizadas. O valor do bilhete será de R$ 60.

