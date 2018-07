Dentinho promete dar o troco nos Meninos

No dia 28 de fevereiro, quase todos os jogadores do Corinthians deixaram a Vila Belmiro reclamando das firulas dos santistas na derrota por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista. Mas havia um que não parecia incomodado. Com o tradicional sorriso no rosto, o moleque corintiano Dentinho, de 21 anos, apenas prometia "a volta" no encontro seguinte entre as equipes. Hoje, no Pacaembu, o atacante terá a chance de dar o troco nos rivais como prometera naquela tarde. "No ano passado também passei o pé em cima da bola, fui e voltei daqui, dali e eles também quiseram me bater. Vai ter volta e quem pode ficar bravo de novo são eles", disse, após aquele jogo, Dentinho, que na ausência de Ronaldo assume o papel de carrasco santista.

Criado nas categorias de base corintiana, Dentinho costuma se dar bem diante do time praiano. Eliminou o rival no Estadual sub-17 e, no profissional, já fez gols em dois clássicos contra o adversário - na vitória por 1 a 0 no Pacaembu e na derrota por 2 a 1 deste ano. Além disso, saiu dos pés dele o passe para André Santos empatar o jogo decisivo do Paulista de 2009 (1 a 1), que garantiu o título ao Alvinegro.

Dentinho carrega a fama de cai-cai assim como o santista Neymar, mas garante que não se joga e sim é caçado em campo, justificativa idêntica à do oponente de hoje. No jogo com o Santos do Pacaembu, ano passado, ele apanhou bastante dos zagueiros Domingos e Fabão por fazer o que os santistas mais gostam: distribuir dribles desconcertantes.

Esta tarde, o atacante tem a liberdade para atacar pelas beiradas do campo. Imitando a tática que deu certo no Santo André no segundo jogo da decisão do Paulista (ganhou por 3 a 2), o técnico Mano Menezes pediu para seus jogadores de frente serem atrevidos e partirem para cima dos defensores em velocidade.

Um prato cheio para Dentinho, que recuperou a vaga entre os titulares do Corinthians após um fim de ano em baixa, justamente por ter se apresentado bem diante do Santos, na Vila. Além do gol, ele carregou o time à frente e exigiu milagre do goleiro Felipe após dar uma bicicleta. "Eu gosto de passar o pé por cima da bola, dar pedalada... Isso é a coisa linda do futebol e não vejo como provocação", enfatizou. "No futebol acontece muito isso, só que os defensores não gostam. E hoje em dia é normal, quem perde, reclama mesmo."

Dentinho é o jogador que mais gols anotou do atual elenco. Em 155, balançou as redes adversárias em 50 oportunidades. Depois dele, quem mais marcou foi Ronaldo, 30, que só volta após a Copa. No ano, Dentinho também é o artilheiro isolado do Corinthians, com 9, contra 7 do Fenômeno. Números que empolgam os corintianos.