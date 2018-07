Dentinho se recupera e é escalado por Tite De calça de agasalho e um gorro, ele caminhou lentamente para o campo 2 do Centro de Treinamento Joaquim Grava. Dividido em três grupos, os jogadores do Corinthians fizeram um descontraído bobinho. Ele estava lá, sorridente e sem se importar com a garoa fina, numa mostra de que a gripe não é mais problema. Às 16h11, quando ganhou o colete amarelo, o mistério se desfez: com Dentinho entre os 11 titulares, o Corinthians atuará com o que tem de melhor diante do Palmeiras, domingo, no Pacaembu, na busca por vaga na decisão do Campeonato Paulista.