Denúncia de compra de votos abala a Fifa

Entre R$ 1,3 milhão e R$ 3,5 milhões. Esse seria o quanto membros do Comitê Executivo da Fifa cobram para vender seu voto na escolha das sedes da Copa do Mundo. Ontem, o jornal britânico Sunday Times revelou que pelo menos dois dos 24 integrantes da Fifa com direito a voto puseram preço para garantir o apoio.

Outro membro do Comitê de Arbitragem da Fifa avisou que seria "recomendável" dar US$ 1 milhão a cada um dos integrantes da entidade para garantir seus votos. O escândalo já está fazendo a Fifa considerar o adiamento da escolha das novas sedes. Se isso de fato ocorrer, será a primeira vez na história que um caso como esse afeta o cronograma de seleção de sedes da Copa. Pela programação, a escolha das sedes das Copas de 2018 e 2022 será em 2 de dezembro - na disputa mais acirrada até hoje. O episódio põe em questão todo o sistema criado pela entidade para escolher as sedes, com base em projetos bilionários.

Segundo o jornal, o nigeriano Amos Adamu, do Comitê Executivo, pediu o equivalente a 500 mil libras esterlinas por seu voto em encontro realizado em Londres. Reynald Temarii, presidente da Confederação de Futebol da Oceania, foi mais longe e teria estipulado o valor em 1,5 milhão de libras para a suposta construção de um centro esportivo. Entre os critérios para apoiar uma candidatura, nada de avaliação dos estádios, de infraestrutura, ou situação do futebol no país.

Os jornalistas britânicos se passaram por "enviados" da candidatura americana e entraram em contato com os membros do Comitê. O pedido de dinheiro foi gravado em áudio e vídeo, sem que os interlocutores soubessem. "Certamente isso terá um efeito", afirmou Adamu, ao ser questionado se seria melhor dar o dinheiro diretamente a ele ou à Federação de Futebol da Nigéria. Adamu trocaria seu voto pela construção de quatro campos de grama sintética na Nigéria, o que custaria o valor estipulado pelo cartola. Ele não explica, porém, por que dar o dinheiro a ele, e não à federação, seria mais eficiente para os objetivos dos supostos americanos. Apenas diz que o dinheiro seria para "um projeto pessoal".

A Fifa deve estabelecer que, para a Copa de 2018, os candidatos sejam apenas europeus - Rússia, Inglaterra e as candidaturas conjuntas de Espanha e Portugal e Holanda e Bélgica. Os outros devem concentrar seus esforços para a Copa de 2022, mas a escolha será agora também. Nessa lista estão Estados Unidos, Catar, Austrália, Japão e Coreia do Sul.

Os escândalos não são novos na Fifa. Há poucas semanas, um ex- membro do Comitê Executivo da entidade, em condição de anonimato, alertou que o país que não fizer "doações" à Fifa ficaria sem a Copa.

Amadou Diakite, integrante do Comitê de Arbitragem da Fifa, foi explícito ao dizer aos supostos americanos que deveriam dar US$ 1 milhão a cada membro se quisessem de fato apoio. "Deixar ao membro (da Fifa) a decisão sobre o que ele vai fazer com o dinheiro seria a melhor forma de garantir seu voto."

Em saia-justa, a Fifa foi obrigada a anunciar que abriu investigação sobre o assunto e que já recebeu o material gravado do jornal britânico. O presidente Joseph Blatter se apressou em declarar que o caso pode ter "grande impacto" e enviou carta aos membros pedindo que se calem. "A Fifa tem monitorado de forma cuidadosa o processo de escolha das sedes das Copas de 2018 e 2022 e continuará a fazer isso", afirmou a entidade, por meio de comunicado. "Pedimos toda a informação sobre o caso e analisaremos imediatamente o material. Apenas quando a análise estiver concluída vamos decidir os próximos passos."

Há quatro meses, um escândalo parecido foi revelado por jornais australianos, contando como os organizadores da candidatura estavam distribuindo presentes luxuosos para os membros do Comitê da Fifa e para suas mulheres. Um deles, Rafael Salguero, ganhou do da Austrália um pacote de uma semana em um hotel para comemorar seus 25 anos de casamento. A Fifa chegou a abrir investigação, mas concluiu que não havia nada de errado com os presentes.