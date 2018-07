Denver Broncos e Seattle Seahawks vão se enfrentar no Super Bowl

DENVER - O Denver Broncos e o Seattle Seahawks vão se enfrentar no Super Bowl, a decisão da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos. As duas equipes se garantiram na partida após conquistarem os títulos da Conferência Americana e da Conferência Nacional, respectivamente, no último domingo.

Assim, as equipes vão se enfrentar na 48ª edição do Super Bowl, que está marcada para o dia 2 de fevereiro, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. E o duelo reunirá a equipe de melhor ataque da NFL - o Broncos, liderado por Peyton Manning - e a melhor defesa - o Seahawks, comandada por Richard Sherman.

A partida também será entre as duas equipes de melhor campanha em cada conferência da NFL, fato que não acontecia desde 2010, quando o Indianapolis Colts, de Manning, perdeu para o New Orleans Saints no Super Bowl.

Manning, porém, já havia sido campeão do Super Bowl, em 2007, quando o Colts derrotou o Chicago Bears. E agora o quarterback, único jogador nomeado quatro vezes o MVP da NFL, quer conquistar títulos por duas franquias diferentes.

No domingo, o Broncos venceu a final da Conferência Americana ao derrotar o New England Patriots, do quarterback Tom Brady, por 26 a 16. Assim, a equipe se classificou para o seu sétimo Super Bowl, mas o primeiro desde 1999. E o Broncos vai buscar o seu terceiro título.

Na partida, Manning foi quase perfeito, com 32 passes completos em 43 tentados para 400 jardas. Além disso, lançou dois touchdowns. No primeiro quarto, o Broncos abriu 3 a 0. Depois, com um touchdown, recepcionado por Jacob Thamme, foi ao intervalo vencendo por 13 a 3.

No retorno, Demaryous Thomas fez outro touchdown, recebendo passe de Manning. Já no quarto final, o Patriots fez dois touchdowns com Julian Edelman, que interceptou passe de Brady, que conseguiu outro, com as pernas. Mas isso não foi suficiente para evitar o triunfo do Broncos por 26 a 16.

Em casa, na decisão da Conferência Nacional, o Seahawks derrotou o San Francisco 49ers, atual vice-campeão do Super Bowl, por 23 a 17. Assim, a equipe de Seattle disputará a partida decisiva pela segunda vez - em 2006, perdeu para o Pittsburgh Steelers.

Russell Wilson, do Seahawaks, acertou 16 dos 25 passes que tentou para 215 jardas, com um lançamento para touchdown. O 49ers chegou a abrir dez pontos de vantagem (10 a 0) no início do segundo quarto com um touchdown de Anthony Dixon, que recebeu passe de Colin Kaepernick após uma corrida de 58 jardas. Depois, foi ao intervalo vencendo por 10 a 3.

No segundo tempo, o Seahawks fez um touchdown com Marshawn Lynch e empatou a partida em 10 a 10. Mas o 49ers voltou a ficar em vantagem no terceiro quarto após Anquan Boldin receptar passe de Kaepernick na endzone. A virada do Seahawks veio no último período. A equipe assumiu a liderança, pela primeira vez na partida, em 20 a 17 com um touchdown de Jermaine Kearse. Depois, ainda anotou um field goal e acabou vencendo. Assim, o Seahawks se garantiu no Super Bowl e vai duelar com o Broncos no dia 2 de fevereiro.