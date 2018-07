Deola celebra privilégio de ter Marcos no banco

Vivendo a melhor fase de sua carreira no Palmeiras, o goleiro Deola conseguiu algo que talvez nunca tivesse imaginado: deixar o ídolo Marcos no banco de reserva. A cena vista domingo contra o Mirassol deve se repetir daqui quatro dias, no clássico contra o Corinthians, no Pacaembu.

Marcos só atuou três vezes na temporada - a última foi justamente contra o Corinthians, na derrota por 1 a 0, em 6 de fevereiro. Mesmo recuperado de lesão, não reclamou de ver o amigo como titular, para alívio de Deola. "É um privilégio ter um dos melhores goleiros do mundo como seu reserva", falou Deola. "É legal ver o Marcos presente com o grupo, pelo o que ele representa. Ajuda bastante."

O atleta diz não saber se continuará como titular na reta final do Estadual e da Copa do Brasil. Segundo ele, a decisão será de Luiz Felipe Scolari e não haverá bronca caso volte para o banco. "É lógico que todo mundo fica chateado em sair, mas sempre disse que, se o Marcão estivesse 100%, o lugar seria dele."

Felipão deve fazer mistério até o último instante para definir os 11 titulares. O técnico fechou o treino de ontem e vai repetir o feito amanhã. Cicinho e Thiago Heleno, desfalques no triunfo de 2 a 1 sobre o Mirassol, também no Pacaembu, treinaram ontem e devem voltar ao time. Já Patrik fez seu primeiro trabalho com bola - ele não joga desde 3 de abril, quando sofreu lesão na coxa - e pode ser relacionado para o clássico, mas dificilmente será titular.

