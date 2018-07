Deola faz a torcida esquecer Marcos. Por enquanto A missão é difícil, mas aos poucos Deola tem conseguido cumpri-la com determinação: levar segurança ao gol do Palmeiras, na vaga do lesionado Marcos. O ex-titular e ídolo da torcida se machucou em setembro, contra o Cruzeiro, e nos 20 jogos seguintes Deola foi titular em 18 deles - Bruno jogou apenas nos dois últimos confrontos do Brasileiro, quando Felipão escalou os reservas. "É minha maior sequência no clube", vibra Deola, que teve de ser emprestado várias vezes até conquistar espaço com a camisa alviverde.