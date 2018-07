Deola quer seguir passos de Marcos e se tornar ídolo

No amistoso, ele completará 80 jogos pelo clube. Mas, pela primeira vez, sem a sombra do pentacampeão. "Ele foi um ícone e é insubstituível. Mas vou procurar usar muito do que aprendi com ele, alguns movimentos, alguns vícios", diz. "A sombra dele não me ajudou, e sim tê-lo do lado. Agora é tentar ganhar um pouco do que ele conquistou."

Deola fala em conquistas e também em se aposentar no clube. "Tenho contrato até 2015 e não pretendo deixar o Palmeiras. Apesar de jogador ter prazo de validade, enquanto for útil, quero continuar aqui. Sei que não depende só de mim, mas espero que esse casamento dure, pois sou feliz e tenho prazer de estar aqui." Só lamenta estar suspenso para a estreia do Estadual, contra o Bragantino, dia 22.